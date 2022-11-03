خريطة المشروعات الخدمية المنتهية ضمن "حياة كريمة" بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تقوم الدولة المصرية بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصرى، وتتواصل نسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) بمحافظة أسوان، مع الحرص على مستويات الأداء وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة وبدء تشغيلها لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل القرى والنجوع المستهدفة، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المنفذة لتذليل العقبات ورفع مستويات الأداء، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من كافة المشروعات على الوجه الأكمل وبالجودة المطلوبة، عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمختلف المشروعات.

وشهدت قرى أسوان إنهاء مشروعات بنسبة تنفيذ 100% لكل مشروع ضمن مشروعات حياة كريمة بأسوان وجاهزيتها لدخول الخدمة بأنحاء مراكز محافظة أسوان، فيما تتوالى مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى العديد من القطاعات والحيوية من المرافق والخدمات، حيث شهدت قرية الحجز قبلى بمركز إدفو والتى تضم 6 قرى فرعية وتابع بإجمالى 21 ألف نسمة نهو المشروعات بنسبة تنفيذ 100% لكل مشروع.

وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة مكتب بريد نجع هلال ومدرسة حامد نادى الإبتدائية بالمحاميد، وإحلال وتجديد مدرسة النصراب، وإنشاء وحدة طب الأسرة بنجع هلال، ومحطة رفع الصرف الصحى بالمحاميد بنسبة تنفيذ 100% لكل مشروع.

وكذلك المشروعات الجارية بقرية الرمادى بحرى بمركز إدفو والتى يستفيد منها أكثر من 70 ألف مواطن موزعين على 39 قرية ونجع وعزبة، ومشروع تبطين مسقى الحج حسن بالحصايا، ومشروع إنشاء الوحدة الصحيه بالوقاداب، ومشروع رفع كفاءة وتوسيع مدرسة الوقاداب الإعداديه حيث تم الإنتهاء منهم بنسبة 100%.

والمشروعات الجارية بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى تضم 4 قرى وتوابع بإجمالى 39 ألف نسمة، جيث تم نهو مشروع حدة طب الأسرة بقرية سلوا قبلى والتى تم نهوها بنسبة 100 %، و مشروع إنشاء مكتب بريد سلوا قبلى بنسبة 100%.

وفى قرية الكلح غرب بمركز إدفو فالمشروعات الجارية يستفيد منها أكثر من 75 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 17 قرية فرعية وتابع ونجع حيث تم نهو مشروع تطوير مكتب بريد الكلح غرب ومكتب بريد الكرنك والذى تم الإنتهاء منهما وبدء تشغليهما لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى مشروع تبطين ترعة الصعايدة، وتطوير ورفع كفاءة سور مدرسة كلح الجبل الإعدادية بنسبة 100% لكل منهما.

وفى قرية وادى الرديسية التابعة لمركز إدفو والتى تخدم 16 ألف نسمة داخل 17 تابع، حيث تم نهو مشروعات حيث تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالقرية والتى تم نهوها بنسبة 100 %مع نهو العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير مدرسة التعليم المجتمعى (الفصل الواحد) بنسبة 100%، كما تم الإنتهاء من مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة الرديسية شرق الإعدادية بنسبة 100%.

وفى قرى مركز نصر النوبة تم تنفيذ وتشغيل أول سوق حضارى على مستوى الجمهورية ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة.

وتم الانتهاء منه فى وقت قياسى لم يتجاوز الـ 3 أشهر ونصف بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه، وعلى مساحة 600 م2، ليكون باكورة هذه المشروعات التى تضم مواقف السيرفيس والأسواق ونقاط الإطفاء.

وتم نهو وتشغيل السوق الأسبوعى الحضارى بشكل كامل، حيث يضم السوق 75 باكية ومحلا، بجانب دورات المياه العمومية والبوفية، كما أن آلية توزيع البايكات والمحلات على التجار والباعة الجائلين تتم بنظام التعاقد بالإيجار الشهرى من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وكذلك مشروع وحدة طب الأسرة، ومكتب البريد بالمالكى واللذان تم الإنتهاء منهم بنسبة 100 %.

وفيما يتعلق بالمشروعات داخل قرى وادى النقرة حيث تم رفع الكفاءة لمدرستى الحكمه الثانوية والمنار للتعليم الأساسى واللاتى تم الإنتهاء منهما بنسبة 100%، بجانب وحدة طب الأسرة بقريتى الحكمة والكرامة والتى تم نهوها بنسبة 100%.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري. بمراكز محافظةاسوان، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنيةالمقررة لها، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة .جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.



مجمع خدمى



مدرسة ضمن حياة كريمة



مدرسة



مشروعات منتهية بأسوان ضمن حياة كريمة



مشروعات منتهية بأسوان ضمن حياة كريمة



مشروعات منتهية بأسوان ضمن حياة كريمة