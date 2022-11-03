ختام فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مكتبة مصر العامة، اختتمت أمس فعاليات تنفيذ برنامج مشروع المكتبة المتنقلة بقرى "حياة كريمة" بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بهدف نشر الوعي الثقافي والمعرفي وتوصيل الخدمة المكتبية والتثقيفية، ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

وأكد المحافظ، أن المشروع استهدف كافة الفئات العمرية لإثراء الحركة الثقافية، من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التي تفتقد إلى وجود المكتبات، وإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة بين جلسات الحكي وورش الأشغال الفنية واليدوية والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها من الأنشطة وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع المنيا، وإدارات الأمومة والطفولة بمجالس المدن، والأزهر الشريف ودور العبادة ، ومراكز الشباب بالقرى المستهدفة وعدد من الجهات الشريكة.

ومن جانبها، أوضحت دكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة اختتمت أمس بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس، حيث شملت تقديم عدة لقاءات توعوية وانشطة لمختلف الفئات العمرية والنوعية تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة المرأة والطفل بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة المنيا وإدارة الوعظ بالأزهر الشريف ووحدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالديوان العام، تنوعت موضوعاتها ما بين ( لقاء تعريفي عن الخدمات التي تقدم للنهوض بالمرأة والطفل وحماية الطفل و خط نجدة الطفل 16000 حال حدوث مشكلة - لقاء عن المجلس القومي للمرأة و الخدمات التي يقدمها و قضية ختان الإناث- لقاء عن كيفية الدفاع عن النفس و معرفة نقاط القوة و الضعف في جسم الإنسان- إرشادات وتوعية نفسية وصحية وطرح اسئلة ثقافية داخل المكتبة المتنقلة- تنظيم نشاط حول كيفية إعادة تدوير الخامات -ورشة عمل لاكتشاف مواهب -عرض فيلم كارتون عن القناعة للأطفال دون سن المدرسة و الابتدائي ).