حوار مجتمعي لأهالى "الكولة"بأخميم سوهاج للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم

سوهاج عمرو خلف

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، لحضور فعاليات الحوار المجتمعي واللقاء الجماهيري المقام بقرية " الكولة " بمركز أخميم، بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة؛ للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة".

يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة " حياة كريمة "، ولفيف من المواطنين أهالي وأبناء القرية .

وأوضح نائب محافظ سوهاج أن اللقاء يهدف إلى مشاركة الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في قرية الكولة بأخميم، لافتا إلى أن تلك اللقاءات والتي سيتم عقدها بمختلف قرى المرحلة الثانية بمركزي " أخميم، وطهطا "، تهدف إلى تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية .

واستعرض الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أهمها من مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، وتوصيل الانترنت، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب.