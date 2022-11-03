حملة مكبرة للرقابة على الأسواق لضبط التلاعب بالأسعار فى المنتزه بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية.



ومن جانبها قامت هدي أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزة، بحملة مكثفة، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



و توجهت الحملة إلى منطقة المعمورة البلد، وتفقدت العديد من المحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال؛ منشآت بدون شهادات صحية للعاملين لديها، و3 منشآت أخري لعدم إعلان الاسعار بها، وجاءت الحملة بتواجد كل من إدارة المتابعة الميدانية بالحي تموين المنتزة و الرقابة التموينية ،و تتوالي الحملات لأحكام الرقابة على الأسواق ، بصورة يومية، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، لظبط المخالفين.





حملة علي الأسواق بالمنتزة



صورة من الحملة 2



صورة من الحملة



