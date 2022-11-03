اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:46 م
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حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة 28 ألف جنيه ولاب توب من مطعم بـ6 أكتوبر

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:44 م
حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة 28 ألف جنيه ولاب توب من مطعم بـ6 أكتوبر حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 28 ألف جنيه وجهاز لاب توب من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مبلغ مالي من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن عامل بالمطعم وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


جرائم السرقة

النيابة العامة

امن الجيزة

أكتوبر



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