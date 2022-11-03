حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة 28 ألف جنيه ولاب توب من مطعم بـ6 أكتوبر

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 28 ألف جنيه وجهاز لاب توب من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مبلغ مالي من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن عامل بالمطعم وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.