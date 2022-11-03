حبس أمين عهدة استولى على قيمة بضائع شركة فى محرم بك بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس أمين عهدة بشركة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهم باختلاس أموال من شركته عن طريق عدم تسجيل عهدته في دفاتر الشركة والاستيلاء علي ثمنها، والتحفظ علي الدفاتر الخاصة بعهدته لفحصها.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود بلاغ من مسئولى إحدى الشركات، كائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، يفيد بقيام أحد الموظفين بالشركة باختلاس بضائع من عهدته، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

كشفت التحريات بعد جمع المعلومات صحة الواقعة وقيام أمين عهدة بالشركة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، باستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى والمنوط به إستلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة، وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولعدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا امتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها.

وعلي الفور تم تقنين الإجراءات تم استهدافه والقي القبض عليه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت لمباشرة النيابة التحقيقات.