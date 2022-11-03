جيورجيا ميلونى: على الاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الطاقة

فاطمة شوقى

شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى، على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الطاقة.

جاء ذلك فى تصريحات نشرتها ميلونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم،الخميس، قبل مشاركتها للمرة الأولى منذ توليها مهام منصبها فى اجتماعات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولين آخرين فى بروكسل، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وقالت ميلوني: "سأكون اليوم فى بروكسل للقاء رؤساء المؤسسات الأوروبية.. سيكون صوت إيطاليا فى أوروبا قويا: نحن مستعدون لمعالجة القضايا الرئيسية، بدءا بأزمة الطاقة، والتعاون من أجل حل سريع وفعال لدعم العائلات والشركات".

وستجتمع ميلونى أيضا فى بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل ورئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا فى أول رحلة لها إلى الخارج منذ أن أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء فى إيطاليا.