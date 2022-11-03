اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جيورجيا ميلونى: على الاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الطاقة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:51 م
جيورجيا ميلونى: على الاتحاد الأوروبى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الطاقة جورجيا ميلونى
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى، على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الطاقة.

جاء ذلك فى تصريحات نشرتها ميلونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم،الخميس، قبل مشاركتها للمرة الأولى منذ توليها مهام منصبها فى اجتماعات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولين آخرين فى بروكسل، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وقالت ميلوني: "سأكون اليوم فى بروكسل للقاء رؤساء المؤسسات الأوروبية.. سيكون صوت إيطاليا فى أوروبا قويا: نحن مستعدون لمعالجة القضايا الرئيسية، بدءا بأزمة الطاقة، والتعاون من أجل حل سريع وفعال لدعم العائلات والشركات".

وستجتمع ميلونى أيضا فى بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل ورئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا فى أول رحلة لها إلى الخارج منذ أن أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء فى إيطاليا.


إيطاليا

الاتحاد الاوروبى

أوروبا

ازمة الطاقة

المجلس الاوروبى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة