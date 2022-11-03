جيش الاحتلال الإسرائيلى يؤكد سقوط ثلاثة صواريخ فاشلة داخل قطاع غزة

كتب: أحمد جمعة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 3 صواريخ فاشلة من قطاع غزة وسقطت داخل القطاع، موضحا أنه نتيجة لعمليات الإطلاق تم تفعيل

وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قطاع غزة عقب إطلاق الصواريخ من داخل غزة باتجاه مستوطنات القطاع.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات كيسوفيم والعين الثالثة، ونيرعام في غلاف غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا رصد عملية إطلاق صواريخ من غزة.

ومن جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي متان تسوري: "إطلاق الصواريخ تم قرابة الساعة 9:00 مساءً، على غرار ما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بالطبع الأمر مرتبط بما حدث في الضفة اليوم".

في حين قال مراسل قناة "كان" آساف بوزيلوف: "صافرات الإنذار في غلاف غزة تأتي بعد 3 أشهر من الهدوء".