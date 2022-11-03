جهاز برج العرب الجديدة: 4 مليارات جنيه تكلفة إعادة تأهيل المدينة منذ 2014

كتب محمد شعلان

أكد سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إنفاق 4 مليارات جنيه على إعادة تأهيل المدينة منذ عام 2014 وحتى الآن، قائلا: "منذ أن تم تأسيس المدينة تم صرف ما يقرب من 6 مليارات جنيه بشكل اجمالي منذ انشاءها، ومن 2014 إلى الآن تم صرف 4 مليارات جنيه".

وأوضح سيد همام، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المبلغ المنفق على مدينة برج العرب الجديدة صُرف على رفع كفاءة طرق وشبكات مياه وصرف وإنشاء روافع مياه وصرف لخدمة، فضلا عن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي ومشروعات دار مصر وترفيق أراضي صناعية للمستثمرين.

واستكمل: "نعمل حاليا على 30 ألف فدان صناعي وسكني واشتغلنا على مراحل، الأولى كانت 15 ألف فدان والثانية كانت 26 ألف فدان وتتوسع كل شوية على حسب الإقبال على المدينة والسكان 200 ألف نسمة، ومخططين المدينة توصل لمليون نسمة بعد 15 سنة"، مؤكدا أن البنية الأساسية قوية وتستوعب الأعداد.