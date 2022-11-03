جامعة حلوان تنظم دورة بعنوان مواجهة الشائعات وأثرها على الأمن القومى

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة حلوان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، دورة تدريبية حول مواجهة الشائعات على مدار يومين، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تنمية الوعة لدة الشباب بمخاطر الشائعات، حيث تنطلق أولى فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات ( تصدوا معنا ).

تعقد الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد ابراهيم قنديل، رئيس جامعه حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف كلا من الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وهشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الادارة العامه لرعاية الشباب.

ويحصل الطالب الذي يجتاز الدورة التدريبية علي شهاده معتمدة من وزارة الشباب والرياضة ويكون البرنامج التدريبي فرصه للإنضمام إلى فرق تصدوا داخل الجامعات المصرية.

وتنظم وحدة برامج التنميه البشريه بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عدد 10 دورات تدريبيه مجانيه لطلاب جامعة حلوان كأهم الفئات المستهدفين من هذا البرنامج على أن تكون مدة الدورة يومان.

تبدأ الدورة التدريبية اعتباراً من يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع ابتداءً من الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، حيث يتم تسجيل الراغبين في المشاركه بمقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضى بالمبنى الإدارى غرفة 30.