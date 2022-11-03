تكتل اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو يحصد 64 مقعدا فى الكنيست الإسرائيلى

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، حصول تكتل اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو على 64 مقعدا في انتخابات الكنيست، حصل تكتل الوسط واليسار على 51 عقدا، والقائمة العربية المشتركة على خمسة مقاعد.

ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن لجنة الانتخابات المركزية تأكيدها بان نسبة التصويت بلغت 70.6%، حيث شارك 4.793.641 ناخب في الانتخابات، مشيرة إلى أن توزيع المقاعد على النحو الآتي: الليكود بزعامة نتنياهو 32 مقعد، هناك مستقبل بزعامة لابيد 24 مقعد، الصهيونية الدينية 14 مقعد، المعسكر الوطنى بزعامة جانتس 12 مقعد، حركة شاس بزعامة أدرعى 11مقعد، يهودت هتوراه بزعامة جفنى 7 مقاعد، يسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان 6 مقاعد، حزب راعم بزعامة منصور عباس 5 مقاعد، القائمة المشتركة بزعامة أيمن عودة 5 مقاعد، حزب العمل بزعامة ميخائيلى 4 مقاعد.

أجرى رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لتهنئته بفوزه في انتخابات الكنيست الأخيرة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لجميع فروع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحضير لانتقال منظم للسلطة، جاء ذلك في تدوينة نشرها لابيد عبر حسابه على "تويتر".

فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الخميس، انتهاء لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية من عملية فرز أصوات الناخبين في المظاريف المزدوجة، وتوقعات بنشر النتائج النهائية بعد ساعة.

على جانب آخر، أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة الخميس "عدم وجود خطط" لنقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في تراجع عن خطوة كانت قد اقترحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بهذا الشأن. كما دعت لندن جميع السياسيين في إسرائيل إلى "احترام الأقليات" قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات، فيما يبدو أن بنيامين نتانياهو عائدا إلى السلطة بمساعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة.