تعليم أسوان تتابع آخر أيام اختبارات شهر أكتوبر

أسوان - صلاح المسن

تابعت قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان اخر ايام اختبارات شهر أكتوبر ، تنفيذا لتوجيهات عبد الكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان بالمتابعة الدورية للمدارس.

وفي إدارة دراو تابع حسن محمد صالح متابعه اختبارات شهر أكتوبر اليوم، بمدرسة دراو بنين الابتدائية، حيث شهد طابور الصباح والبرنامج الإذاعي وفعاليات التمارين الرياضية وتحية العلم

كما تابع اختبار شهر أكتوبر للصف الرابع والخامس والسادس في اخر يوم من الاختبارات كما تأكد وضوح الأسئلة وعدم وجود أي معوقات.

ثم استكمل جولته التفقدية داخل الفصول الدراسية ومن داخل فصل 2/2 أبدي إعجابه بالمستوى المتميز للتلاميذ وأعجب بمستوى التلميذه روفان اسامه عبد الحميد لتفوقها في رسم خريطة الكلمة على السبورة بشكل رائع وقدم شكره وتقديره لمعلمة الفصل

وخلال متابعته لقاعات رياض الاطفال تابع مستوى الأطفال وأعجب بالمستوى المتميز للأطفال كما شهد فرحتهم بطابور الصباح، وقدم الشكر لجميع العاملين فى المدرسة، وأثنى على الجهد المبذول فى سبيل تقديم خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب، خاصة فى تنفيذ مبادرة "تحضر للأخضر" والتى تنشد غرس اتجاهات إيجابية نحو البيئة ، كما تهدف إلى رفع شعار "نحو بيئة نظيفة" .

كما عقد مدير الإدارة اجتماعا مع قسم الموهوبين بالإدارة بحضور مدير إدارة الموهوبين بالمديرية.





