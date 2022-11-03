اليوم السابع
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تعرف على منافذ وزارة الزراعة لبيع البيض بسعر 72 جنيها للكرتونة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:00 ص
تعرف على منافذ وزارة الزراعة لبيع البيض بسعر 72 جنيها للكرتونة بيض - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.
 
وحددت الوزارة سعر الطبق بـ72 جنيها للأبيض و74 جنيها الأحمر من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، على أن يكون هناك منافذ أمام ديوان وزارة الزراعة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة، وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين.
 
ويكون سعر الطبق فى المنافذ المتنقلة نفس الأسعار فى محافظات كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.
 
وتتحمل الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة.

الزراعة

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