تعرف على المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه جديد حال سرقته بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب بمحافظة الإسكندرية لعملائها العديد من الخدمات بداية من تركيب عداد جديد للشقة حتى فصل عداد المياه الخاص بالشقة عن العمارة، وصولاً لإمكانية سداد فواتير مياه الشرب عبر كود خاص بكل عداد للمياه، وعدد من الخدمات عبر موقعها الإلكترونى.



وفى إطار اهتمام شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتقديم خدمة مميزة لعملائها، نقدم لكم خطوات التقديم على عداد مياه جديد بدل المسروق حالته سرقته، والأوراق المطلوبة، والتقديم من خلال الموقع من منزلك دون الذهاب إلى أحد مقرات الشركة خلال موقعها الإلكترونى.



وتكون المستندات المطلوبة محضر شرطة يفيد سرقة العداد وبطاقة الرقم القومى سارية صاحب الاشتراك الأصلى وإيصال مياه.





صورة من الطلب