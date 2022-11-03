تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك فى المنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار ورصدت كاميرا السابع خلال جولة من إحدى للأسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 39إلى 41 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ60 جنيها، وجوز السمان بـ35جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 82 جنيها.



وبلغ سعر الطماطم بين 8 إلى 9 جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 10 إلى 11 جنيها، والبصل 5 إلى 6 جنيهات والكوسة 11 جنيها إلى 12 جنيها، والجزر بدون عروش 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 8 إلى 10جنيهات.



كما سجل سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومى الصوب 2 إلى 3 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.



وسجلت أسعار الفاكهة، المانجا من 18 جنيها إلى 20 جنيها، التفاح من 15 إلى 20 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، التين البرشومى، 10 إلى 15 جنيها، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.