اليوم السابع
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تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة يعظم القيمة السياحية للبدرشين.. صور

الخميس، 03 نوفمبر 2022 08:00 ص
تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة يعظم القيمة السياحية للبدرشين.. صور مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
كتبت – مرام محمد

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يعد طريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة أحد أهم المحاور المرورية التى يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة؛ للحفاظ على تلك المنطقة الأثرية، ومراعاة خصوصيتها التراثية والاقتصادية، والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة بها.

 

ويرصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة..

- يشهد الطريق أعمال توسعة ورصف، بداية من منطقة مثلثة سقارة إلى مدخل المنطقة الأثرية، بطول 2.5.

- تستهدف أعمال التطوير، توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 16م بدلا من 8م.

- تشمل أعمال التطوير، توسعة ورصف الطريق وتدعيمه بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة.

- تواصل مديرية الطرق أعمال إزالة التعديات والبروز على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية، وتدبيش جانبي الطريق وتوسعته، تمهيدا لرصفه ورفع كفاءته ليضاف إلى المحاور المرورية المطورة بالمركز.

- يعد من أهم الطرق فى مركز البدرشين؛ كونه يعد محورا حيويا لسكان مركز البدرشين، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية بالمدينة.

- يقضى تطوير الطريق على التكدس المرورى، وحوادث الطرق، فضلا عن تسهيله لحركة المواطنين والمركبات.

أعمال تطوير مدخل سقارة بالبدرشين
أعمال تطوير مدخل سقارة بالبدرشين

 

أعمال تطوير وتوسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
أعمال تطوير وتوسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة

 

توسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
توسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة

 

مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
مدخل المنطقة الأثرية بسقارة

مدخل المنطقة الأثرية بسقارة

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