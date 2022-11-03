تضامن كفر الشيخ: صرف كراسى وأجهزة تعويضية و3 مشروعات ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مديرية التضامن بكفر الشيخ، عددًا من الفعاليات، وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين ولذوي الهمم، وتدريبات لعدد من المواطنين في الأعمال الحرفية واليدوية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، إنه تم مراجعة 205 حالات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ورصف عدد من الأجهزة التعويضية وعدد من الكراسي المتحركة على اختلاف نوعيها، مؤكداً أن المديرية استقبلت 115 شكوى سواء إلكترونية أو يدوية تم بحثهم والرد عليها، بالإضافة إلى 35 التماساً وتم بحث 27 التماساً ويتبقى 8 التماسات.

وأضاف مسلم لدينا 11 مركزاً للتدريب على أعمال الخياطة والتريكو والمونتال والتعبئة والتغليف والتطريز والكمبيوتر وغيرها من الأعمال الحرفية واليدوية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل عدد من مكلفات الخدمة العامة دفعة 99 بسجل القيد "362" مكلفة، وأنه تم استخراج 15 شهادة لمن يهمه الأمر واستخراج 10 شهادات بدل فاقد للخدمة العامة واستخراج 15 شهادة مؤقتة وجاري استكمال توزيع الدفعة على المصالح الحكومية.

وقال مسلم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم التنسيق وعمل خطة مع شركات الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز لرفع المقايسات والتركيب للمشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بمطوبس، منهم مشروع مركز تنمية الأسرة بالجزيرة الخضراء مشروع مركز تأهيل برمبال، ومشروع الوحدة الاجتماعية بابيانه.

وأكد المحاسب السيد مسلم وكيل الوزارة أنه تم زيارة 3 مشروعات لتنمية المرأة الريفية بقرى اسحاقة والخدمية بمركز كفر الشيخ والحصافة بمركز الرياض وجاري إعداد بيان من قبل إدارة التمكين عن المشروعات من بداية المشروع حتى الآن، وتابعت إدارة الأسر المنتجة من خلال زيارة معارض الأسر المنتجة للإشراف والتوجيه لمتابعة سير عرض منتجات الأسر المنتجة للجمهور بأسعار مخفضة، مضيفًا أنه تابعت ادارة شئون المرأة اعداد مقترح الخطة الاستثمارية عن العام المالى 2023-2024، ومن ثم متابعة مشروع خدمة المرأة من وجبات مطهية ونصف مطهية بجمعية الهلال الأحمر بكفرالشيخ.