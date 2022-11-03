تشريح جثامين موظف وزوجته وطفلهما لقوا مصرعهم خنقا فى حريق بالشرقية

قررت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية، برئاسة مصطفى محمود، رئيس نيابة أول الزقازيق، إنتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثامين موظف وزوجته وطفلهما، الذين لقوا مصرعهم متأثرين بإصابتهم إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق، أول أمس، وذلك لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتسليم الجثامين لذويهم.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول محمود محمد عوض الله سليم، 45 عاما موظف بالسكة الحديد، وزوجته شيماء محمد محمد 43 عاما، أخصائيةاجتماعية، وطفلهما عمار 6 سنوات مصابين بحالات اختناق وتوفوا في المستشفى بعد ساعات من وصولهم متأثرين بإصابتهم.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية تعرض المصابين للاختناق إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لكنهم فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4841 إدارى قسم أول الزقازيق وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.