تحرير 71 محضر غش تجارى خلال حملات رقابية بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة، تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

وشنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملات رقابية مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائيةبمركزى كفر الدوار وأبو حمص وذلك لمتابعة جودة المعروض من السلع وللتأكد من وضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح .

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 71 محضر غش تجاري وعدم الإعلان عن الاسعار وعدم وجود بيانات وكذا ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وجنح صحية لعدم توافر الاشتراطات وعدم حمل شهادات صحية.

وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين