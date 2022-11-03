اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 71 محضر غش تجارى خلال حملات رقابية بالبحيرة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:59 م
تحرير 71 محضر غش تجارى خلال حملات رقابية بالبحيرة حملات تموينية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة البحيرة، تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق. 
 
وشنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة  بالدیوان العام لمحافظة البحيرة حملات رقابية مكبرة  على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائيةبمركزى كفر الدوار وأبو حمص وذلك لمتابعة جودة المعروض من السلع وللتأكد من وضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح .
 
 وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 71 محضر غش تجاري وعدم الإعلان عن الاسعار وعدم وجود بيانات وكذا ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وجنح صحية لعدم توافر الاشتراطات وعدم حمل شهادات صحية.
 
وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين 
 
 

حملات رقابية

حملات تموينية

محاضر غش تجارى

محافظة البحيرة

تموين البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة