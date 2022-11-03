تحرير 378 مخالفة لمنشآت غذائية خاصة بالمنيا وإصدار 1581 شهادة صحية خلال أكتوبر

المنيا ـ حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تحرير 378 مخالفة خلال حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية على مدار شهر أكتوبر الماضي، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف والرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، وضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان الإدارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الأغذية" نفذت مرورا على 755 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، خلال حملات تفتيشية على مدار شهر أكتوبر الماضي، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 378 محضرا للمخالفات المضبوطة والتي تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى، وضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

ومن جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي انه تم سحب 790 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 1817 كيلو أغذية مختلفة و 389 لتر عصائر ومشروبات، وضبط 89 علبة حلوى غزل البنات لوجود تغير فى الخواص الطبيعية الصلاحية، وضبط 500 لتر البان لعدم صلاحيتها ووجود أتربة وشوائب، كما تم استخراج 1581 شهادة صحية.