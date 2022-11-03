تحالف القوى المدنية من أجل المناخ: هدفنا التحول من مراحل التفاوض للتنفيذ

كتب محمد شعلان

قالت الدكتورة شيماء القصاص، المنسق العام لتحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إن فكرة التحالف تهدف إلى تنفيذ أهداف القوى المدنية المتعلقة بالمناخ ومواجهة التغيرات المناخية بشكل موحد، مضيفة: "ركزنا أننا يكون لنا دور فعال ونتحول من مراحل التفاوض للتنفيذ الفعلي".

وأشارت الدكتورة شيماء القصاص، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أنهم بدأوا التحالف من خلال 15 مؤسسة مجتمع مدني، قائلة: "نقدم دعوة لكل مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد جهودنا للمطالبة بمواجهة التغيرات المناخ وكل واحد له مؤسسة وكيان لكن عايزين نكسب صوت موحد".

‏وتعد قمة المناخ المقبلة فى مدينة شرم الشيخ واحدة من أهم قمم المناخ التى عقدت على مدار السنوات الماضية، خاصة أن العالم كله يركز على هذه القمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولاسيما فيما يتعلق بحشد جهود التمويل الدولية للمساهمة فى الحد من الانبعاثات الضارة من خلال مساعدة الدول المتضررة من التغيرات المناخية وما يتبعها من آثار كارثية على رأسها قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.