بريطانيا تضيف اثنين من شركاء مالك نادي تشيلسي السابق لقائمة العقوبات الروسية

كتبت نهال أبو السعود

أضافت المملكة المتحدة اثنين من الاوليجارش الروس وشريكين تجاريين لرومان أبراموفيتش، الذي ‏كشف تحقيق الجارديان عن ثروته المترامية الأطراف، إلى قائمة العقوبات ردًا على حرب أوكرانيا.‏

ألكسندر أبراموف وألكساندر فرولوف، اللذان قالت الحكومة البريطانية أنهما "معروفان بكونهما شريكان ‏تجاريان" لمالك نادي تشيلسي السابق ، كانا من بين أربعة أباطرة روسيين جدد في مجال الصلب ‏والبتروكيماويات أضيفوا إلى قائمة العقوبات.‏

يأتي ذلك بعد ستة أشهر من كشف حجم ثروة أبراموف وفرولوف ، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية في ‏منتجع على جزيرة كاريبية ، وخطط لإعادة تطوير كنيسة مارليبون ومجموعة واسعة من الممتلكات في ‏المملكة المتحدة وخارجها.‏

كان الرجلان يمتلكان في السابق حصصًا كبيرة في شركة إنتاج الصلب وفحم الكوك الروسية ‏Evraz‏ ، والتي ‏كانت مملوكة جزئيًا لأبراموفيتش وتعرضت لعقوبات في مايو. ‏

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "يواصل بوتين الاعتماد على عصابته المكونة من نخبة ‏مختارة للحفاظ على سيطرته على مجمعه الصناعي وتغذية غزوه غير الشرعي لأوكرانيا. نحن اليوم نفرض ‏عقوبات على أربعة حكام إضافيين يعتمدون على بوتين في مناصبهم في السلطة ويمولون بدورهم آلته ‏العسكرية"‏

وأضاف "من خلال استهداف هؤلاء الأفراد ، فإننا نزيد من الضغط الاقتصادي على بوتين وسنواصل ‏القيام بذلك حتى تسود أوكرانيا".‏

كما أضيف إلى قائمة العقوبات يوم الأربعاء ، أيرات شايمييف ، الرئيس التنفيذي لشركة النقل والبناء ‏الروسية ‏OAO Tatavtodor‏ ، الذي تقدر الحكومة أن صافي ثروته يبلغ 900 مليون جنيه إسترليني ، ‏وألبرت شيجابوتدينوف ، رئيس مجموعة ‏AO TAIF‏ ، التي تمتلك حوالي 96% من معالجة الكيماويات ‏والبتروكيماويات في منطقة تتارستان في روسيا وتبلغ قيمتها الصافية 977 مليون جنيه إسترليني.‏

وسيواجه الأربعة حظرا من السفر وتجميدا للأصول وعقوبات على النقل.‏