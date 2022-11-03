بريطانيا تضيف اثنين من شركاء مالك نادي تشيلسي السابق لقائمة العقوبات الروسية

أضافت المملكة المتحدة اثنين من الاوليجارش الروس وشريكين تجاريين لرومان أبراموفيتش، الذي كشف تحقيق الجارديان عن ثروته المترامية الأطراف، إلى قائمة العقوبات ردًا على حرب أوكرانيا.
ألكسندر أبراموف وألكساندر فرولوف، اللذان قالت الحكومة البريطانية أنهما "معروفان بكونهما شريكان تجاريان" لمالك نادي تشيلسي السابق ، كانا من بين أربعة أباطرة روسيين جدد في مجال الصلب والبتروكيماويات أضيفوا إلى قائمة العقوبات.
يأتي ذلك بعد ستة أشهر من كشف حجم ثروة أبراموف وفرولوف ، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية في منتجع على جزيرة كاريبية ، وخطط لإعادة تطوير كنيسة مارليبون ومجموعة واسعة من الممتلكات في المملكة المتحدة وخارجها.
كان الرجلان يمتلكان في السابق حصصًا كبيرة في شركة إنتاج الصلب وفحم الكوك الروسية Evraz ، والتي كانت مملوكة جزئيًا لأبراموفيتش وتعرضت لعقوبات في مايو.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "يواصل بوتين الاعتماد على عصابته المكونة من نخبة مختارة للحفاظ على سيطرته على مجمعه الصناعي وتغذية غزوه غير الشرعي لأوكرانيا. نحن اليوم نفرض عقوبات على أربعة حكام إضافيين يعتمدون على بوتين في مناصبهم في السلطة ويمولون بدورهم آلته العسكرية"
وأضاف "من خلال استهداف هؤلاء الأفراد ، فإننا نزيد من الضغط الاقتصادي على بوتين وسنواصل القيام بذلك حتى تسود أوكرانيا".
كما أضيف إلى قائمة العقوبات يوم الأربعاء ، أيرات شايمييف ، الرئيس التنفيذي لشركة النقل والبناء الروسية OAO Tatavtodor ، الذي تقدر الحكومة أن صافي ثروته يبلغ 900 مليون جنيه إسترليني ، وألبرت شيجابوتدينوف ، رئيس مجموعة AO TAIF ، التي تمتلك حوالي 96% من معالجة الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة تتارستان في روسيا وتبلغ قيمتها الصافية 977 مليون جنيه إسترليني.
وسيواجه الأربعة حظرا من السفر وتجميدا للأصول وعقوبات على النقل.
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