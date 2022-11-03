اليوم السابع
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بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:52 م
بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات لرؤساء شركات القطاع طارق الملا وزير البترول
كتبت -مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
 
وشملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت أو سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالى أسمائهم  وكانت كالتالى:
 
المهندس إيهاب كمال سامي لويس - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.
 
المهندس محمد أحمد محمد محمود الخياط - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للزيت (سوكو) إعتباراً من 11 نوفمبر 2022. 
 
د.ك / ذكاء معوض محمد المرسى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفنار للبترول إعتباراً من 11 نوفمبر 2022.
 
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