انطلاق 4 قوافل خدمية متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين بكفر مليم بطنطا

الغربية - فريق المحافظات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انطلاق عدد من القوافل الخدمية المتنوعة لتقديم الخدمات الطبية ، العلاجية ، التعليمية ، الاجتماعية وكذلك توفير فرص عمل، وذلك في استجابة فورية لمطالب أهالي كفر مليم، والتي تم تجميعها منهم خلال زيارة المحافظ لهم بالأمس، وفور انتهاء زيارته اجتمع المحافظ مع مديري المديريات الخدمية لبحث سبل تلبية تلك الطلبات.

وأضاف رحمي أنه تم عمل حصر لطلبات المواطنين والتى تم تجميعها خلال جولته التفقدية بالكفر وتقسيمها حسب النوع، حيث تنوعت بين طلبات صحية، تعليمية، تشغيل، إلى جانب طلبات لكراسي متحركة، تجهيز عرائس ومعاش تكافل وكرامة، وعليه تم التوجيه بتنفيذ عدد من القوافل لحصر وتلبية طلبات المواطنين.

وأوضح محافظ الغربية أنه تم تنفيذ قافلة طبية اليوم لأهالي المنطقة استفاد منها عدد 150 مواطن استقبلتهم عيادات (الباطنة ، الأطفال والنساء والتوليد) إلى جانب صرف العلاج لهم بالمجان ، كما استقبلت قافلة التضامن الاجتماعي عدد 100 مواطن تراوحت طلباتهم بين (توفير معاش تكافل وكرامة، كراسي متحركة، تجهيز عرائس ومساعدات تعليمية ) ، في حين تلقت قافلة التربية والتعليم عدد 30 طلب من الطلاب غير قادرين على سداد المصروفات من إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية ، كما تلقت قافلة القوى العاملة عدد 20 طلب توظيف .

وقال المحافظ إن القوافل الأربعة بدأت عملها منذ الصباح الباكر وشهدت إقبالاً كبيراً واستحساناً من قبل المواطنين ، مؤكدا أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين وخاصة عيادة الباطنة والأطفال ، كما قام المواطنون بصرف العلاج بالمجان، مشيراً إلى أن القافلة مستمرة في استقبال المواطنين وتلبية طلباتهم مع تذليل كافة الصعاب التى تحول دون تنفيذها.