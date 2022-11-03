انطلاق فعاليات الملتقى الفنى الـ20 بمشاركة 15 جامعة بجنوب الوادى.. السبت

قنا صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن انطلاق فعاليات الملتقى الفني الـ 20 لشباب الجامعات، والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي خلال الفترة من 5 إلي 10 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ووزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



قال الدكتور يوسف غرباوي، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق الملتقى الفني العشرون والذي يقام هذا العام تحت شعار "معا لإحياء الموسيقى العربية" وسوف تقام فعاليات الملتقى بالمسرح المكشوف بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، ان الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية ولذا تسعى الجامعة جاهدة لاستضافة العديد من الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الملتقى الفني الذي تنظمه الجامعة كل عام يعَد ملمحا من ملامح التواصل والتكامل بين الأشقاء في مختلف الجامعات المصرية كما يشكل محورا لتبادل الخبرات وتناقل الرؤى في كافة المجالات.



وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن عروض الجامعات المشاركة بملتقى هذا العام سوف تبدأ من الساعة 5 مساء، مضيفًا أن الجامعات المشاركة في الملتقى العشرون هي جامعات (المنوفية – عين شمس – النيل – الاسكندرية – المنصورة – اسيوط – قناة السويس – طنطا – القاهرة – حلوان – بنها – المنيا – العريش – معهد العبور العالى) بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي.



