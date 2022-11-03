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انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:30 ص
انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:
 
- الخميس 3 نوفمبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18.
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18.
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 21.
 
شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  19.
 
 
- الجمعة 4 نوفمبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 18.
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22.
 
شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18.
 
 
- السبت 5 نوفمبر: 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 19.
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 18.
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 21.
 
 شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 17.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  19.
 
 
- الأحد 6 نوفمبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18.
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17.
 
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 22.
 
 شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16.
 
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى  18.
 
 
- الاثنين 7 نوفمبر:
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 18.
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17.
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 22.
 
شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 16.
 
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى  18.

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