اليونسكو: الأنهار الجليدية فى ثلث مواقع التراث العالمى ستختفى بحلول 2050

كتبت ريم عبد الحميد

حذر تقرير جديد صادر منظمة اليونسكو من أن الأنهار والشلالات الجليدية فى ثلث مواقعا للترث العالمى على الأقل ستختفى فى منتصف القرن الجارى حتى لو تم الحد من الانبعاثات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن التقرير قال إنه حتى لو اقتصر الاحتباس الحرارى على ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، والذى يبدو الآن غير مرجح، فإن كل الأنهار الجليدية فى يوسمايت بكاليفورنيا، والبقع الجليدية فى متنزه يلوستون الوطنى بالولايات المنتحدة، وكذلك الأنهار الجليدية القلية المتبقية فى افريقيا ستفقد. وحذرت اليونسكو فى تقريرها بأن الأنهار الجليدية الأخرى فى العالم لن يمكن إنقاذها، إلا إذا تم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بشكل كبير، وتم وضع حد أقصى للاحترار العالمى عند 1.5 درجة مئوسة.

وقالت اليونسكو إن ما يقرب من 19 ألف نهر جليدى فى مواقع التراث تفقد أكثر من 60 مليار من الثلج سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوى للمياه فى أسبانيا وفرنسا معا، وحوالى 5% من ارتفاع مستوى سطح البحر عالميا.

وأوضح تاليس كارفولهو رسيند، عالم المياه لدى اليونسكو، إن الأنهار الجليدية تتراجع بعدل متسارع فى جميع أنحاء العالم.

ووصفت المنظمة دائرة الاحتباس التى تذوب فيها الأنهار الجليدية وتسبب ظهور أسطح أكثر قتامة والتى تمتص حرارة أكبر وتسرع من تراجع الجليد.

وإلى جانب الحد من الانبعاثات، دعا تقرير اليوسنسكو إلى مراقبة الأنهار الجليدية واستخدام آليات التحذير المبكر للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات التى سببها ذوبان البحيرات الجليدية.