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اليونسكو: الأنهار الجليدية فى ثلث مواقع التراث العالمى ستختفى بحلول 2050

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:59 ص
اليونسكو: الأنهار الجليدية فى ثلث مواقع التراث العالمى ستختفى بحلول 2050 الأنهار الجليدية
كتبت ريم عبد الحميد

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حذر تقرير جديد صادر منظمة اليونسكو من أن الأنهار والشلالات الجليدية فى ثلث مواقعا للترث العالمى على الأقل ستختفى فى منتصف القرن الجارى حتى لو تم الحد من الانبعاثات.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن التقرير قال إنه حتى لو اقتصر الاحتباس الحرارى على ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، والذى يبدو الآن غير مرجح، فإن كل الأنهار الجليدية فى يوسمايت بكاليفورنيا، والبقع الجليدية فى متنزه يلوستون الوطنى بالولايات المنتحدة، وكذلك الأنهار الجليدية القلية المتبقية فى افريقيا ستفقد. وحذرت اليونسكو فى تقريرها بأن الأنهار الجليدية الأخرى فى العالم لن يمكن إنقاذها، إلا إذا تم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بشكل كبير، وتم وضع حد أقصى للاحترار العالمى عند 1.5 درجة مئوسة.
 
وقالت اليونسكو إن ما يقرب من 19 ألف نهر جليدى فى مواقع التراث تفقد أكثر من 60 مليار من الثلج سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوى للمياه فى أسبانيا وفرنسا معا، وحوالى 5% من ارتفاع مستوى سطح البحر عالميا.
 
وأوضح تاليس كارفولهو رسيند، عالم المياه لدى اليونسكو، إن الأنهار الجليدية تتراجع بعدل متسارع فى جميع أنحاء العالم.
 
ووصفت المنظمة دائرة الاحتباس التى تذوب فيها الأنهار الجليدية وتسبب ظهور أسطح أكثر قتامة والتى تمتص حرارة أكبر وتسرع من تراجع الجليد.
 
وإلى جانب الحد من الانبعاثات، دعا تقرير اليوسنسكو إلى مراقبة الأنهار الجليدية واستخدام آليات التحذير المبكر للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات التى سببها ذوبان البحيرات الجليدية.

اليونسكو

الانهار الجليدية

ذوبات الجليد

تغير المناخ

الاحتباس الحرارى

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