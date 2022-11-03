وقال متحدث باسم وزارة الشئون الخارجية، أريندام باجتشي - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم الخميس، "سنواصل مراقبة التطورات الجارية المتعلقة بهذا الصدد".

ولفتت القناة الإخبارية إلى أن الحادث قد أسفر أيضًا عن مقتل شخص من أنصار خان، فيما أصيب ما لا يقل عن أربعة آخرين من قادة الحزب الذي يترأسه رئيس وزراء البلاد السابق.

وكان خان قد أصيب بجروح في ساقه إثر إطلاق نار استهدفه - في وقت سابق اليوم - والذي نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث شوهد خان، وهو يلوح لأنصاره بضمادات ساقه اليمنى قبل نقله، في إشارة إلى أن الإصابة لم تكن خطيرة.