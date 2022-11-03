اليوم السابع
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النيابة تحقق فى اندلاع حريق بالدور الإدارى بمستشفى شرق الإسكندرية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:08 ص
النيابة تحقق فى اندلاع حريق بالدور الإدارى بمستشفى شرق الإسكندرية حريق - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تباشر نيابة الرمل أول بالإسكندرية التحقيقات فى اندلاع حريق بالدور الإدارى فى إحدى المستشفيات شرق الإسكندرية، لمعرفة سبب اندلاعه واستجواب شهود العيان.
 
كانت قد تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة على حريق نشب فى إحدى المستشفيات بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية دون إصابات أو وفيات.
 
البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق فى إحدى المستشفيات، وتوجهت سيارات الحماية المدنية ، وتبين أن الحريق بالمكتب الإدارى بالمستشفى، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة .
 
وقامت الحماية المدنية إخلاء الدور حتى الانتهاء من إطفاء الحريق والتأكد من عن وجود أية مصادر لاشتعال النيران من جديد.
 

 


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