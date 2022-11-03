الغرفة التجارية بالجيزة تنظم اجتماعا لمنتجى السلع الغذائية والسلاسل التجارية

كتب إسلام سعيد

أعلن النائب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام أنه تم تنظيم اجتماع مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومنتجى ومصنعى السلع الغذائية والسلاسل التجارية وكبار التجار بالجيزة وذلك لمتابعة مدى توافر السلع والمنتجات الغذائية بالمحافظة ومدى انتظام أسعار السلع والعمل على تثبيت الأسعار لمساعده المواطنيين على مواجهة حالة الغلاء والتضخم العالمى.

وأوضح اللواء أحمد رشد محافظ الجيزة انه بناء على توجيهات القيادة السياسة تم تقديم الدعم الكامل للمصانع والشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية وذلك لمساعدتها على العمل بكامل طاقتها وطرح كل السلع بالأسواق مؤكد أن الدولة قامت حاليا بتسهيل استيراد ودخول المواد الخام وتفريغ المراكب بالموانى وحل المشاكل المتعلقة بالإفراج الجمركى وسرعه الإفراج عنها بالموانئ كى تحافظ المصانع على استمرارالإنتاج.

وأكد النائب عادل ناصر خلال الاجتماع مع منتجى ومصنعى المواد الغذائية و السلاسل التجارية وكبار التجار على ضرورة العمل على عدم زيادة الاسعار خلال الفترة الحالية والالتزام بما تم الاتفاق علية فى اجتماع السيد وزير التموين السابق بتعهد المصانع والشركات بعدم رفع الأسعار للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن واستمرار عمل المصانع والشركات والسلاسل وقد ابدى المنتجين والمصنعين للسلع الغذائية والسلاسل التجارية التزامهم بعدم زيادة الأسعار في الفترة الحالية مضيفا انه ان الاوان الان للوقوف بجانب المواطنيين البسطاء والحفاظ على الاسعار وعدم تحميلهم اعباء اضافية نتيجة حالة التضخم العالمية.