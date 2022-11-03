اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

العثور على 21 جثة بالقرب من منجم فى جنوب أفريقيا

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:49 م
العثور على 21 جثة بالقرب من منجم فى جنوب أفريقيا منجم ـ صورة أرشيفية
بريتوريا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الشرطة فى جنوب أفريقيا العثور على ما لا يقل عن 21 جثة بالقرب من منجم فى بلدة كروجرسدورب غربى مدينة جوهانسبرج.

ورجحت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن تكون الجثث لعمال مناجم يعملون بشكل غير قانوني، فيما يعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الحوادث المتعلقة بالتعدين غير القانوني في منطقة كروجرسدورب

وينتشر التعدين غير القانوني في جنوب إفريقيا، حيث يبحث عمال المناجم المعروفون محليا باسم "زاما زاماس" عن الذهب في العديد من المناجم غير المستخدمة والمهجورة في محيط مدينة جوهانسبرج .. وبلدة كروجرسدورب تشتهر بالتعدين وتقع على الأطراف الغربية لجوهانسبرج.


منجم

جنوب افريقيا

جوهانسبرج

عمال المناجم

منجم فى جنوب أفريقيا

اخبار جنوب افريقيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة