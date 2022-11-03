العثور على 21 جثة بالقرب من منجم فى جنوب أفريقيا

بريتوريا (أ ش أ)

أكدت الشرطة فى جنوب أفريقيا العثور على ما لا يقل عن 21 جثة بالقرب من منجم فى بلدة كروجرسدورب غربى مدينة جوهانسبرج.

ورجحت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن تكون الجثث لعمال مناجم يعملون بشكل غير قانوني، فيما يعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الحوادث المتعلقة بالتعدين غير القانوني في منطقة كروجرسدورب.

وينتشر التعدين غير القانوني في جنوب إفريقيا، حيث يبحث عمال المناجم المعروفون محليا باسم "زاما زاماس" عن الذهب في العديد من المناجم غير المستخدمة والمهجورة في محيط مدينة جوهانسبرج .. وبلدة كروجرسدورب تشتهر بالتعدين وتقع على الأطراف الغربية لجوهانسبرج.