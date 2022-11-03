وقال الدكتور عبد الغفارـ خلال اتصال هاتفى مع القناة الأولى، للتليفزيون المصرى "إن المنظومة الرقمية للأشعة تمكن المريض على مستوى الجمهورية من الحصول على التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة في نفس مكان المريض".

وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت باستخدام نظام عمل مميكن وتقليل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة، موضحا أن تطبيق منظومة قراءة أفلام الأشعة عن بعد سيكون بـ 34 مستشفى في 15 محافظة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن منظومة قراءة الأشعة عن بعد، التي أطلقتها الوزارة، تأتي في ضوء تحول الدولة المصرية إلى دولة رقمية" مشيرا إلى أن الرقمنة في مجال الصحة تمثل أهمية كبرى وتعد جزء من رقمنة الدولة بشكل عام.

وأشار إلى أن التقنية تتضمن إرسال صور الأشعة من خلال نفس الجهاز الملتقط به الصور إلى غرفة مركزية بالإدارة المركزية للأشعة، مضيفا أن هناك استشاريين في الأشعة يعملون هناك على مدار 24 ساعة يقومون بتشخيص الصور وتدوين التقرير وإرسالها للمستشفى أو الطبيب.