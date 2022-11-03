الشرطة الباكستانية تعلن ضبط مطلق النار على رئيس الوزراء السابق عمران خان

كتب: أحمد جمعة

أكدت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الخميس، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجروح بمن فيهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال حادث إطلاق نار أثناء قيادته مسيرة احتجاجية في إقليم البنجاب الباكستاني.

ونقلت الوكالة الباكستانية عن بيان الشرطة بأن المهاجم أطلق النار على حاوية عمران خان ما أسفر عن مقتل شخص وإصابته وخمسة أنصاره، وأضافت أنه تم نقل عمران خان الذى أصيب بطلقة في الساق إلى مستشفى، وأشارت إلى أنه تم القبض على المهاجم الذي أطلق النار.

وأدان الجيش الباكستانى حادث إطلاق النار على مسيرة احتجاجية لرئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان فى مقاطعة "جوجرانوالا" فى إقليم البنجاب الباكستانى ما أسفر عن إصابة عمران خان وأربعة أنصاره، وأعرب الجيش الباكستانى فى بيان له عن حزنه العميق على مقتل شخص فى الحادثة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

فيما أدان رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف بشدة حادث إطلاق النار على المسيرة الاحتجاجية لرئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان فى إقليم البنجاب الباكستانى ما أسفر عن إصابة عمران خان وأربعة أنصاره.

وأمر رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف بإجراء تحقيق عاجل فى الحادثة، ووجه شهباز شريف توجيهاته إلى وزير الداخلية رانا ثناءالله بتقديم تقرير بأسرع ما يمكن.

يذكر أن عمران خان يقود مسيرة احتجاجية نحو إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.