الداخلية تضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات وترويجها عبر "فيس بوك"

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإدارة صفحات على موقع "فيس بوك" لترويج العملات المقلدة، واستغلالها فى أعمال النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العُملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين عليها بالترويج لبيع العملات المحلية فئات مختلفة "مقلدة".

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والبحيرة) المسئولين عن إدارة تلك الصفحات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من اللفافات الورقية تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق لتظهر بإعتبارها أوراق مالية "مزورة" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بممارستهم نشاط إجرامى فى النصب على راغبى شراء تلك العملات المقلدة ، واعترفوا بأنهم حال تقابلهم مع عملائهم يتم تسليم تلك اللفافات وإستلام مقابلها من المبالغ المالية الصحيحة والفرار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.