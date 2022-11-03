الخارجية الأمريكية تعلن أسماء الوفد رفيع المستوى المشارك بفعاليات قمة المناخ

كتبت رباب فتحى

يسافر مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى إلى شرم الشيخ في مصر من 6 إلى 18 نوفمبر لتعزيز الطموح المناخي وضمان نتائج قوية للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (كوب 27).

ووفقا لبيان من الخارجية الأمريكية، يترأس المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الوفد الأمريكي، ويتضمن المسؤولون الآخرون من يلى:

وزير الخارجية - أنتوني بلينكن

المديرة التنفيذية لشركة تحدي الألفية - أليس أولبرايت

مدير مجلس الاقتصاد الوطني - براين ديز

مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية - إينو إيبونج

وزيرة الطاقة - جينيفر جرانهولم

رئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ورئيسة مجلس إدارته - ريتا جو لويس

رئيسة مجلس الجودة البيئية - براندا مالوري

المدير التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية - سكوت نايثن

المستشار الأعلى للرئيس بشأن ابتكارات وتطبيقات الطاقة النظيفة - جون بوديستا

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - سامانتا باور

مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية - مايكل ريجن

مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى - ريك سبينراد

مستشار الأمن القومي - جايك سوليفان

وزير الزراعة - توم فيلساك

مستشار شئون المناخ القومي في البيت الأبيض - علي زيدي.