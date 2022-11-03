الحكومة: مصر خالية من "الكوليرا" ولدينا برنامج رصد للأمراض الوبائية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" فى عدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في أي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن مصر خالية تماماً من وباء "الكوليرا"، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بـ"الكوليرا" بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول

انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.