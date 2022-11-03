اليوم السابع
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الحكومة البريطانية تؤكد أنها لا تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:42 ص
الحكومة البريطانية تؤكد أنها لا تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب ريشى سوناك
كتبت نهال أبو السعود

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أكدت الحكومة البريطانية أنها لا تخطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب الى القدس وفقا لهيئة ‏الإذاعة البريطانية.‏
 
 
وقال المتحدث باسم ريشي سوناك رئيس الوزراء الجديد، إنه لا توجد خطط حالية لتغيير موقع ‏السفارة‎.‎
 
 
وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد أعلنت في سبتمبر عن إجراء مراجعة مسألة مكان السفارة، وأثار ‏هذا انتقادات وغضب الفلسطينيين الذين قالوا إن هذه الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي‎.‎
 
 
تراس قد استقالت من رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد 45 يوما فقط من توليها ‏السلطة في أعقاب حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر وأثارت ‏اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني.‏
 
 

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