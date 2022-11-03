الحكومة البريطانية تؤكد أنها لا تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب

كتبت نهال أبو السعود

أكدت الحكومة البريطانية أنها لا تخطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب الى القدس وفقا لهيئة ‏الإذاعة البريطانية.‏

وقال المتحدث باسم ريشي سوناك رئيس الوزراء الجديد، إنه لا توجد خطط حالية لتغيير موقع ‏السفارة‎.‎

وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد أعلنت في سبتمبر عن إجراء مراجعة مسألة مكان السفارة، وأثار ‏هذا انتقادات وغضب الفلسطينيين الذين قالوا إن هذه الخطوة انتهاك صارخ للقانون الدولي‎.‎

تراس قد استقالت من رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد 45 يوما فقط من توليها ‏السلطة في أعقاب حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر وأثارت ‏اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني.‏