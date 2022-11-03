اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجمعة 25 نوفمبر أول أيام جمادى الأولى فلكيا وعدته 30 يوما

الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:30 ص
الجمعة 25 نوفمبر أول أيام جمادى الأولى فلكيا وعدته 30 يوما استطلاع هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجريا، لافتة إلى أن أول أيام الشهر فلكيا سيكون يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، وطوله 30 يوما.
 
ويولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 30 من ربيع الآخر1444هـ الموافق 2022/11/24م (اليوم التالي للرؤية).
 
وفي يوم الرؤية يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر 1444هـ الموافق 2022/11/23م، يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 26 دقيقة في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بن (25- 27 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (18- 35 دقيقة).
 
وبذلك يكون يوم الخميس 2022/11/24 م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر جمادى الأولى 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 2022/11/25م.
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

جماد الاول

شهر جمادى الاول

العام الهجرى

غره جماد الأول

البحوث الفلكيه

اليوم السابع بلس

جمادى الأولى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة