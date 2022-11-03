اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بتجنيس 41 مواطنا بجنسيات أجنبية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:42 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بتجنيس 41 مواطنا بجنسيات أجنبية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمتضمن الإذن لـ 41 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية، ومن بينهم رد الجنسية المصرية لمجموعة من الأشخاص كما تم ابعاد 7 اشخاص من دولة جنوب السودان الى خارج البلاد وهم :

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وزارة الداخلية

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