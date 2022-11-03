الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بتجنيس 41 مواطنا بجنسيات أجنبية

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمتضمن الإذن لـ 41 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية، ومن بينهم رد الجنسية المصرية لمجموعة من الأشخاص كما تم ابعاد 7 اشخاص من دولة جنوب السودان الى خارج البلاد وهم :



























