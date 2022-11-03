"التموين" تضبط مخزنا غير مرخص يحتكر 8090 زجاجة زيت طعام وإحالة صاحبه للنيابة

كتب مدحت وهبة

تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من التصدى لمحاولة احتكار السلع حيث تمكنت إدارة تموين الهرم بمديرية تموين الجيزة من ضبط مخزن غير مرخص محتكر لسلعتى الزيت والسكر بغرض التربح غير المشروع وتم التحفظ على 8090 زجاجة زيت وطن سكر بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تم تحرير محضر لمنفذ مشروع جمعيتي لعدم إعلانه عن أسعار المقررات التموينية بالمحل ،كذلك تحرير محضر لمخبز سياحي لعدم وجود ترخيص للمخبز ومصادرة عدد 2 اسطوانه غاز صغيره الحجم وتم احالة المحاضر الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية الازمة .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشان تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والتصدى الى مخالفات من شانها الاضرار بصحة المواطن او التلاعب فى السلع المدعمة.