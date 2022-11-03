التضخم فى فنزويلا يتجاوز 300% خلال 3 أشهر.. وأزمة ذرة بعد انخفاض الإنتاج

فاطمة شوقى

سجل التضخم فى فنزويلا ارتفاعا كبيرا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، حيث ارتفع التضخم بأكثر من 300%، وفقا للبيانات الأخيرة، كما تشهد البلاد انخفاضا فى عدد من المحاصيل الزراعية خاصة الذرة التى شهدت انخفاضا بنسبة 20% .

وأشارت صحيفة "كريبتونوتثياس" إلى أنه مع ارتفاع أسعار المنتجات على الأراضي الفنزويلية بشكل ملحوظ منذ بداية هذا العام ، فقد ارتفع مؤشر التضخم في الربع الأخير بنسبة 359٪ على أساس سنوي.

على الرغم من أنه رقم مرتفع إلى حد ما ، إلا أن محللي بلومبرج يقرون بأنه أقل بكثير من الحد الأقصى للتضخم المفرط الذي شهدته فنزويلا في السنوات السابقة ، والتي تجاوزت 300000 ٪ في عام 2019 وحده.

وأوضحت الصحيفة أن الزيادة التضخمية في الأشهر الثلاثة الماضية تستجيب للزيادة في الإنفاق العام ، والتي يُنظر إليها أساسًا من خلال دفع الفوائد (السندات)، وهذا بالإضافة إلى دفع الإعانات والالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة.

وفقًا لدانييل كاديناس ، أستاذ الاقتصاد في جامعة متروبوليتان في كاراكاس ، فإن معدل التضخم الذي تجاوز 300٪ حسب تقدير بلومبرج يؤكد مجددًا أنه على الرغم من أن البلاد قد تركت التضخم الجامح وراءها ، إلا أنها لا تزال "محاصرة في معدلات التضخم الشهرية المرتفعة".

بهذا المعنى ، تم الإبلاغ مؤخرًا عن قفزة تضخمية بنسبة 17٪ شهريًا ، وفقًا لبيانات المرصد المالي الفنزويلي (OVF) ، وهو هيئة مستقلة تنتج تقديرات بسبب نقص المعلومات من البنك المركزي الفنزويلي.

كما انخفضت قيمة البوليفار الفنزويلي بمقدار الثلث مقابل الدولار الأمريكي في الربع الأخير ، بمتوسط ​​9 بوليفار لكل عملة، وبالنظر إلى أن الزيادة في الإنفاق العام بالعملة الوطنية تدفع شراء الدولار ، مما يرفع سعره.

وبالإضافة الى التضخم وارتفاع الأسعار ، تعانى فنزويلا من انخفاض 20 % من إنتاج الذرة بسبب الامطار الغزيرة والفيضانات التي أدت الى تدمير المحاصيل الزراعية.

طلبت نقابة المهندسين الزراعيين من حكومة نيكولاس مادورو إنشاء لجنة وطنية لتقييم الأحواض الهيدروغرافية من أجل منع الفيضانات التي تؤثر على السكان وإنتاج الغذاء ، وأن تتكون من ممثلين عن مؤسسات الدولة والأوساط الأكاديمية وكلية التربية.