اليوم السابع
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التصريح بدفن فتاة لقت مصرعها فى منطقة الوراق بسبب جرعة مخدرات زائدة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:01 ص
التصريح بدفن فتاة لقت مصرعها فى منطقة الوراق بسبب جرعة مخدرات زائدة اسعاف _ ارشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن فتاة لقت مصرعها نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المواد المخدرة، بمنطقة الوراق فى الجيزة، وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير بالوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة نتيجة تعاطيها مواد مخدرة فى الوراق، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الفتاة فارقت الحياة نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


مفتش الصحة

النيابة العامة

المخدرات

الوراق



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