البيت الأبيض يدين بشدة الهجوم على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان

كتب محمد جمال

أدان البيت الأبيض، بشدة، الاعتداء على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة جوجرانوالا، ما أسفر عن إصابته في قدمه .