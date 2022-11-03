اليوم السابع
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البيت الأبيض يدين بشدة الهجوم على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان

الخميس، 03 نوفمبر 2022 08:21 م
البيت الأبيض يدين بشدة الهجوم على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد جمال

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أدان البيت الأبيض، بشدة، الاعتداء على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز.
 
وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة جوجرانوالا، ما أسفر عن إصابته في قدمه .

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، مشيرة إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق السلامة والاستقرار والازدهار.

 


عمران خان

اغتيال عمران خان

باكستان

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