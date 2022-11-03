البورصة: تنفيذ صفقة على شركة السوريال للأغذية بقيمة 22 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة السوريال مي أند نا للأغذية بحجم تداول 33.3 ألف سهم بقيمة 22 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة أل سي بي للاستشارات المالية بحجم تداول 4501 سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة 305.9 ألف سهم بقيمة 31.9 مليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 0.13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.085 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 460 مليون ورقة مالية بقيمة 999.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.93%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 19.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 661.2 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.