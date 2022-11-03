البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولار

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أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.