اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:47 ص
أكرم القصاص
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البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولار

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:20 ص
البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولار البنك المركزى المصرى- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.

البنك المركزي

الاحتياطي

دولار



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