البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.
البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 33.411 مليار دولارالخميس، 03 نوفمبر 2022 11:20 ص
البنك المركزى المصرى- أرشيفية
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