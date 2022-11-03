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البنتاجون: أى هجوم نووى كورى شمالى على أمريكا وحلفائها سينهى نظام كيم جونج أون

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:04 م
البنتاجون: أى هجوم نووى كورى شمالى على أمريكا وحلفائها سينهى نظام كيم جونج أون لويد أوستن
كتب محمد جمال

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حذر وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين، أن أي هجوم نووى على الولايات المتحدة وحلفائها من كوريا الشمالية، سيؤدى إلى نهاية نظام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار أوستن خلال لقاءه مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونج سوب، إلى أن أي هجوم نووي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، غير مقبول وسينتهى بنهاية نظام كيم.

واتفق الوزيرين على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء وتبادل المعلومات والمشاورات "لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة والرد عليها".

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المياه الإقليمية اليابانية، بعد وقت قصير من انتقادها قرار سيئول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة في المنطقة.

 


لويد اوستن

أمريكا

الدفاع الأمريكية

أوكرانيا



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