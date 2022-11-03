الإعلان عن 18مشروعا فائزًا بمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء

كتبت أسماء أمين-منال العيسوى- تصوير كريم عبد العزيز

محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي ترجمة لأهداف توطين التنمية المستدامة

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن فوز 18 مشروعا من كافة محافظات مصر كأفضل المشروعات من اجمالي 6281 مشروعا تقدمت للمبادرة الوطنية، وذلك في احتفال أقيم بحضور رئيس مجلس الوزارء، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية ورئيس المجلس القومي للمرأة وممثلو المنظمات الدولية وبحضور ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن قمة المناخ في شرم الشيخ تأتي في ظل أجواء عالمية تستدعي حلول مبتكرة ومبادرة المشروعات الوطنية الخضراء الذكيةً غير مسبوقة وحظيت برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور محيي الدين أنً المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واحدة من ثلاث مبادرات مهمه تبنتها الرئاسة المصرية ولم يسبقنا إليها أحد وستكون المبادرة حدث سنوي، ومع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تأتي مبادرة لاعداد قائمة من مشروعات الاقاليم الخمسة عالميا وهي مبادرة فريدة أيضا تبنها الرئاسة المصرية، والمبادرة الثالثة هي مساندة الجامعات المصرية ومراكز البحوث في الابتكار والبحث للمشروعات المرتبطة بالعمل المناخي، موجها الشكر في هذا الصدد لكل الجامعات المصرية ومراكز البحوث لدعم مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف محيي الدين ان المبادرات الخضراء والذكية مرتبطة بالتنمية المستدامة في مصر، مشيدا بقرار رئيس الوزراء لدعم هذه المبادرة وإقامتها سنويا.

وأكد محيي الدين أن مصر تتمتع بالقدرة على المنافسة والاستقرار والقدرة على التجاوب مع المبادرات العالمية مثل هذه المبادرة وقد اتضح هذا جليا مع عدد المشروعات التي تقدمت لها.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ترجمة لأهداف توطين التنمية المستدامة وعلى مستوى الاستثمار فهناك فرص كبرى لهذه المشروعات التي تقدمت في المسابقة للتعاون مع اتحاد الصناعات والبورصة والمؤسسات الدولية من الخروج بها لآفاق أوسع ، مؤكدا أن هذه المبادرات تتيح وضع خريطة ديناميكية للاستثمار في المحافظات المصرية كما أنها فرصة لزيادة الاستثمار التصدير وتحقيق مزيد من التطوير والابتكار، موضحا أن هناك فرصة لنقل هذه المبادرة من اطارها المحلي إلى الآفاق الدولية.

ووجه الدكتور محمود محيي الدين الشكر لكل الوزارات الداعمة لهذه لوزراء التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والبيئة وأيضا المجلس القومي للمراة.

وقال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة أن المبادرة تساهم في وضع حلول ذكية وغير مسبوقة لمشكلات المناخ ، مشيرا الى أن المبادرة تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه اختيار ١٦٢ مشروع بواقع ٦ مشروعات من كل محافظة كما اختارت كل محافظة مشروع سفير ليتم في النهاية اختيار ١٨ مشروعًا فائزا.

وأوضح أنه تم معايير واضحة لتقييم المشروعات وتم تأهيل وتدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات انتهاء إلى اطلاق المبادرة وتلقي ٦٢٨١ مشروعا من كل المحافظات.

وأشار السفير هشام بدر إلى أنه سيتم منح الفائز بالمركز الاول ٧٥٠ الف جنيه والثاني ٥٠٠ الف والثالث ٢٥٠ الف جنيه بالاضافة الى دعم الامم المتحدة للمشروعات ال 18 الفائزا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أطلق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية، وتشمل المبادرة ٦ فئات من المشروعات هى المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وقدمت كل محافظة ٦ مشروعات بواقع مشروع واحد عن كل فئة، وفي المرحلة النهائية تم اختيار ٣ مشروعات من كل فئة ليكون إجمالي المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية ١٨ مشروعاً.

وسيتم عرض المشروعات الفائزة خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ إلى جانب مشروع واحد عن كل محافظة يكون سفيراً لها.