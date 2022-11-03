الإرشاد الزراعى: 40 حقلا إرشاديا لمحصول القمح ببورسعيد للوصول لـ15 ألف فدان

بورسعيد ـ محمد فرج

أكد المهندس على لى سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببوسعيد خلال تصريحات صحفية لليوم السابع بأنه تم بداية توزيع تقاوى القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول بالقطاع الزراعى للموسم الزراعى 2022/2023.

وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتعليمات الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإرشاد الزراعى وتحت رعاية الدكتور حسنى عطية مدير عام الزراعة ببورسعيد.

مؤكداً أن حقول المزارعين الإرشادية تأتى لتعظيم إنتاجية محصول القمح لهذا العام فضلاً أن الحقول الإرشادية تعتبر نموذجاً لتطبيق الخطوات اللازمة لرفع الإنتاجية أمام المزارعين التابع لها الحقل الإرشادى.

لافتا أن إجمالى الحقول الإرشادية 40 حقل إرشادى للوصول إلى 15 ألف فدان قمح للموسم الزراعى 2023/2022.

وتابع: أنه تم توزيع التقاوى للأراضى القديمة بواقع 45 كيلو جرام للزراعة على مصاطب أو بالسطارة و60 كيلو جرام للأراضى الجديدة .

ومن جانبه أكد بأنه تم التوجيه والإرشاد للمزارعين أثناء تسليم التقاوى بضرورة توريد محصول الأرز إلى مضرب بورسعيد طن لكل فدان وتم التوجيه أيضاً بناءً على القيادة السياسية بوجود تخفيض إلى نصف الثمن فى سعر إستخدام السطارة عند الزراعة والحرث السطحى والتفجير والتسوية بالليزر خدمة لمزارعى محصول القمح من جهاز تحسين الأراضى بقرية الرضوان جنوب بورسعيد.