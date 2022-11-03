الأقصر فى عيدها القومى.. استثمار زراعى متنوع فى أهم مدينة آثرية بالعالم

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة الاقصر، تحت عنوان: "الاقصر".. استثمار زراعي متنوع في اهم مدينة اثرية في العالم، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي فى ٤ نوفمبر من كل عام تزامناً مع ذكرى اليوم الذى تم فيه اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وتعتبر محافظة الاقصر احدى محافظات إقليم جنوب الصعيد وتتوزع مراكزها ومدنها على ضفتي نهر النيل، كما تعتبر اهم محافظة اثرية في العالم حيث تمتلك مجموعة نادرة من الأماكن الأثرية ومن أشهرها: معبد الأقصر، معابد الكرنك، مقابر وادي الملوك، وادي الملكات، المعابد الجنائزية، معبد إسنا.

و تضم محافظة الأقصر 8 مدن وهى: الأقصر- البياضية - القرنة - أرمنت - الطود - إسنا - الأقصر الجديدة - طيبة الجديدة

- تعتمد الأقصر في اقتصادها بشكل أساسي على نوعين من الدخل، وهما: الدخل السياحي والدخل الزراعي. كما أن بها العديد من فروع الاستثمار الصناعي والعديد من الصناعات الحرفية.

وتعد الأقصر من المحافظات الواعدة بالاستثمار الزراعي، نظرا لامتلاكها ظهير صحراوى صالح للزراعة، كما تجود بها زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي عالي، يتم تصديرها الى الخارج، فضلا عن وجود مشروعات التصنيع الزراعي بها، و تبلغ المساحة الكلية للمحافظة : 2,9 ألف كم2، وعدد سكانها : 1,3 مليون نسمة، كما إجمالي الزمام المنزرع: 150 ألف فدان.

وأشار الإنفوجراف إلى تنوع الإنتاج النباتي بالمحافظة، حيث تشمل المحاصيل الحقلية: القمح – الشعير – الفول البلدى – الثوم – البصل – الحلبه – الحمص – الذرة – قصب السكر – الفول السوداني – السمسم – فول الصويا - البرسيم، ومحاصيل الخضر : الطماطم - الباذنجان – الفلفل – الكوسة – السبانخ – الكرنب – القرنبيط – الجرجير – الباميه – القرع العسلي – الكنتالوب - اللوبيا – الخيار – الشمام – البطيخ، وبالنسبة لمحاصيل الفاكهة : الموالح – العنب – الموز – التين – الجوافة – المانجو – الزيتون – نخيل البلح، كذلك النباتات الطبية والعطرية: النعناع – الريحان – الكركديه.

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، يوجد بالاقصر حوالي 231 مزرعة ماشية، تضم5291 ألف رأس ماشية، وبالنسبة للإنتاج الداجني، يوجد بها 18 مزرعة، تضم 221 ألف طائر إجمالي الطاقة الإنتاجية، كما تتنوع بها ايضا الثروة السمكية، فمن أشهر الأسماك: البلطي – قشر البياض – سمك الراية – سمك كلب البحر - المبروك - الساموس - القراميط - الاستاكوزا.

ويضم القطاع الزراعي بالمحافظة، حوالي 89 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، فضلا عن محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة، كذلك مركز الاقصر التنسيقي، والذي يعد أحد النماذج الناجحة للتعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، ويتم من خلاله تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للأشقاء الأفارقة ودول شرق أسيا ( تعاون الجنوب - الجنوب)، كما يجعل مصر مركز لنقل التكنولوجيا لأنحاء القارة الأفريقية.

وبالنسبة للمشروعات الزراعية التنموية العملاقة، بالاقصر، يوجد بها المزرعة السمكية النموذجية المتكاملة بمنطقة الرزيقات، حيث تبلغ مساحة المشروع حوالي 4500 متر٢، كما يستهدف انتاج كميات كبيرة من الأسماك من خلال إنشاء أربعة أحواض سمكية كذلك وفر العديد من فرص العمل.

وفى محافظة الاقصر عدد من مشروعات سلاسل تجفيف الطماطم، حيث تمتلك المحافظة العديد من سلاسل تجفيف الطماطم، وترتبط السلاسل بأكبر الاسواق العالمية في العالم وخاصة دول اوروبا، كذلك توفر السلاسل الكثير من فرص العمل لابناء المحافظة، كما تشتهر المحافظة بالكثير من محطات الفرز والتعبئة والتبريد للحاصلات الزراعية والخضروات، حيث يتم تجهيز الحاصلات الزراعية من خلالها لتصديرها الى الخارج، ويعمل بها الكثير من ابناء المحافظة.