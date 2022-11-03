الأرصاد: تنسيق كامل مع غرف الأزمات بالمحافظات فى حالات عدم استقرار الطقس

كتب محمود راغب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد، إنه خلال فصل الخريف تكون هناك متابعة دقيقة لكافة التحديثات الخاصة بخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، خاصة أن هذا الفصل يشهد عادة تغيرات جوية حادة وسريعة وعنيفة أحيانا وقد يتم تحديث النشرات بشكل سريع فى ضوء هذه التغيرات.

وأكد مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقا كاملا مع غرف الأزمات الموجودة فى كافة أنحاء الجمهورية على رأسهم غرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزارء، حيث هناك تنسيق مباشر وقنوات تواصل على مدار اليوم، بالإضافة إلى التواصل مع غرفة الأزمات الموجودة فى المحافظات لاتخاذ أى تدابير لازمة فى حالات عدم الاستقرار قبل حدوثها بوقت كافٍ.

وفصل الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء ، و يتخلله بعض الموجات الباردة، والنصف الثانى من الخريف عادة ما يشهد انخفاضات فى درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية فى فترات الليل والنهار وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.